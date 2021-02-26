Отец лыжника Большунова считает неправильным наказание сына за инцидент в Лахти

Александр Большунов — старший, отец российского лыжника Александра Большунова, прокомментировал наказание сына за инцидент на финише эстафеты на этапе Кубка мира в финском Лахти.

«Накануне чемпионата мира они выступают с таким заявлением, чтобы оказать психологическое давление, постараться придержать его. После того случая прошло уже много времени, ничего не сообщалось, но перед чемпионатом мира решили его ещё раз попрессовать. Считаю это решение неправильным», — приводит слова Большунова-старшего ТАСС.

Он отметил, что российские спортсмены постоянно сталкиваются с предвзятым отношением.

«Даже Елена Вяльбе говорит о двойных стандартах при вынесении решения по тому или иному инциденту: нас наказывают, других — нет. Это неправильно, всё это выглядит некрасиво», — добавил отец спортсмена.

Во время эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова, а россиянин отмахнулся от него палкой. После финиша Большунов въехал в группу финских лыжников. За такое поведение россиянин получил испытательный срок на пять гонок под эгидой FIS.

Ранее в FIS сообщили о возможных санкциях в отношении Большунова в случае нового нарушения правил.