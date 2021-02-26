В FIS сообщили о возможных санкциях в отношении Большунова в случае нового нарушения правил

Международная федерация лыжного спорта (FIS) официально вынесла предупреждение российскому лыжнику Александру Большунову за инцидент на финише эстафеты на этапе Кубка мира в финском Лахти.

«Изучив все факты, группа решила назначить Большунову испытательный срок в ближайших пяти гонках чемпионата и Кубка мира, на которые он будет заявлен. Если случаи неспортивного поведения не повторятся, наказания не последует. Если Большунов вновь оступится, то, помимо других возможных санкций, спортсмен будет отстранён на две гонки», — приводит заявление FIS издание NRK.

Во время эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова, а россиянин отмахнулся от него палкой. После финиша Большунов въехал в группу финских лыжников.

Ранее тренер рассказал, как Большунов отреагировал на штраф за инцидент с Мяки.