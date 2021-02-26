Мозер объявила о возвращении к тренерской работе с фигуристами

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер объявила о возвращении к работе со спортсменами.
Мозер объявила о возвращении к тренерской работе с фигуристами
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Я возвращаюсь. Возвращаюсь, потому что соскучилась, отдохнула и чувствую, что могу начинать заново с новым поколением ребят. Мне это интересно», — приводит слова Мозер РИА Новости.

Она рассказала, что захотела снова работать с фигуристами во время просмотра одного из турниров. Мозер была недовольна ошибками спортсменов, тренирующихся на катке, где она вела занятия.

«Уже есть эмоции, есть желание, хочется это делать опять. Сейчас наступил тот момент, когда ребятам надо идти выше и дальше, и я хочу им помочь в этих достижениях. Я буду непосредственно работать с двумя взрослыми парами и одной юниорской», — добавила Мозер, отметив, что одной из взрослых пар станет дуэт Алины Пепелевой и Романа Плешкова.

56-летняя Мозер приостановила активную тренерскую деятельность в марте 2018 года.

Ранее глава ФФККР высказался о перспективах Евгении Медведевой в фигурном катании.

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