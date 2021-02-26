Стали известны результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы

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В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Стали известны результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы
  • РИА Новости

По итогам жеребьёвки определились следующие пары 1/8 финала:

— «Аякс» (Нидерланды) — «Янг Бойз» (Швейцария);

— «Динамо» К (Украина) — «Вильярреал» (Испания);

— «Рома» (Италия) — «Шахтёр» (Украина);

— «Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия);

— «Динамо» Зг (Хорватия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия);

— «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Милан» (Италия);

— «Славия» (Чехия) — «Рейнджерс» (Шотландия);

— «Гранада» (Испания) — «Мольде» (Норвегия).

Первые матчи 1/8 финала пройдут 11 марта. Ответные — 18 марта.

Ранее сообщалось, что определились все участники 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

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