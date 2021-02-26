Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о росте доходов РФС.

«В 2021 году доходы РФС будут выше, чем в 2020 и 2019 годах. От коммерческой деятельности — 4,5 млрд рублей. Эти средства пойдут на реализацию программы развития футбола. Наши партнёры в такое непростое время продолжают верить в футбол и в то, что нам удастся его реформировать. Они помогают нам реализовывать наши проекты», — сказал Дюков на брифинге по итогам исполкома РФС.

Ранее Дюков высказался о выступлении клубов Российской премьер-лиги в еврокубках.