Дюков рассказал о росте доходов РФС

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о росте доходов РФС.
Дюков рассказал о росте доходов РФС
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

«В 2021 году доходы РФС будут выше, чем в 2020 и 2019 годах. От коммерческой деятельности — 4,5 млрд рублей. Эти средства пойдут на реализацию программы развития футбола. Наши партнёры в такое непростое время продолжают верить в футбол и в то, что нам удастся его реформировать. Они помогают нам реализовывать наши проекты», — сказал Дюков на брифинге по итогам исполкома РФС.

Ранее Дюков высказался о выступлении клубов Российской премьер-лиги в еврокубках.

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