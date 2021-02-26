Дюков высказался о выступлении клубов РПЛ в еврокубках

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал результаты российских клубов в европейских кубках в сезоне-2020/21.
Дюков высказался о выступлении клубов РПЛ в еврокубках
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«За месяц ничего принципиально не изменилось. Время для того, чтобы изменения наступили, пока не пришло. Нужно, чтобы прошло некое количество туров Российской премьер-лиги (РПЛ), чтобы понять, что изменилось в нашем футболе. Есть матчи Лиги Европы и Кубка России. На их основании рано делать какие-то выводы», — сказал Дюков на брифинге по итогам исполкома РФС.

Ранее сообщалось, что российские клубы одержали одну победу в 26 еврокубковых матчах в сезоне-2020/21.

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