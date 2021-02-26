Дюков — о ситуации в «Тамбове»: обратитесь в РПЛ о том, что там происходило в последнее время

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о роли губернатора Тамбовской области в истории с футбольным клубом «Тамбов».

«Обратитесь к футбольному клубу «Тамбов» или в Российскую премьер-лигу (РПЛ) о том, что там происходило в последнее время. Знаю, что РПЛ досрочно выделила клубу определённую сумму. Это позволило частично решить проблемы. РФС отношения к привлечению спонсоров для Тамбова не имеет», — сказал Дюков на брифинге по итогам исполкома РФС.

По словам главы РФС, он не знает, кто оказал финансовую поддержку ФК «Тамбов».

«Для клуба было важно открыть заявку. Футболисты забрали заявления из палаты по разрешению споров, что позволило заявлять новых футболистов», — добавил он.

Ранее Дюков рассказал об ужесточении финансовых требований к клубам РПЛ.