Дюков рассказал об ужесточении финансовых требований к клубам РПЛ

Президент российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию в футбольном клубе «Тамбов».

«Случай с «Тамбовом» — исключение из правил. К сожалению, это произошло. В этом нет ничего хорошего. Как я говорил до этого, РФС ставит перед собой задачу по поэтапному ужесточению финансовых требований. В декабре были приняты определённые меры. Сейчас обсуждаем новые моменты, чтобы избежать таких ситуаций», — сказал Дюков на брифинге по итогам исполкома РФС.

Ранее Дюков заявил, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пользуется полным доверием РФС.