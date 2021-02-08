Дюков заявил, что Черчесов пользуется полным доверием РФС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о доверии к главному тренеру сборной страны Станиславу Черчесову, под руководством которого национальная команда не сумела выйти в дивизион А Лиги наций.

Глава РФС ответил на вопрос об отношении к поражению сборной России в матче Лиги наций с Сербией (0:5), а также выразил поддержку Станиславу Черчесову.

«Что касается поражения в Белграде, то оно получилось болезненным и резонансным, мы все его переживали. Было больно и горько, но подобные игры бывают у каждой сборной. Это часть футбола, и все проходят через это. Нужно быть объективным. Наша сборная пока не относится к лидерам европейского и мирового футбола. Потому нам очень важно, в каком состоянии мы подходим к тому или иному матчу и с каким составом. Что касается доверия, мы это доверие к Станиславу Саламовичу Черчесову подтвердили, когда продлили с ним контракт. Я считаю неправильным принимать решение по одному матчу. Да, было шесть матчей без побед, но всё-таки по качеству игры те остальные пять матчей не были игрой в Белграде. Это были матчи, где мы не заслуживали поражения, а где-то заслуживали победы», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

Ранее Черчесов рассказал об этапах подготовки сборной России к Евро-2020.