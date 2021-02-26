Влашич рассказала, почему не смогла побить мировой рекорд в прыжках в длину

Двукратный призёр Олимпийских игр по прыжкам в высоту Бланка Влашич рассказала, почему так и не сумела побить мировой рекорд в данном виде (2 метра и 9 сантметров), который ещё в 1987-м установила Стефка Костадинова.

«Когда стала прыгать на этом уровне — 2,05, 2,06, 2,07, 2,08, каждый встречный начинал твердить: «Давай, Бланка, ты готова, уже совсем близко, вот он, рекорд, на тарелочке, руку протянуть осталось». А потом случилась травма. Потом вторая, третья. И я постепенно начала понимать, что мои 2,08 так и останутся пределом. Но сожалений по этому поводу у меня не было и нет. Хотя до сих пор люди спрашивают, почему тогда в Загребе (31 августа 2009. — RT) я не сделала попытки поднять высоту до 2.10. Прыжок-то у меня совершенно сумасшедший был», — заявила Влашич в интервью RT.

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