Брагин отказался комментировать перспективы Панарина в сборной России

Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин прокомментировал ситуацию вокруг российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Высказывания Панарина могут отразиться на перспективах в сборной России? Я это не комментирую. Надо знать эту ситуацию, я её не знаю», — сказал Брагин на пресс-конференции после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с подмосковным «Витязем».

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский нападающий провёл 14 матчей и набрал 18 очков.

Ранее хоккейный тренер Андрей Назаров рассказал, как Панарин избил 18-летнюю девушку в 2011 году.