Геркус — о вылете «Краснодара» из Лиги Европы: закончили наш бесславный евросезон
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал вылет футбольного клуба «Краснодар» из Лиги Европы УЕФА по итогам ответного матча 1/16 финала с загребским «Динамо».
- РИА Новости
«Отмучались, болезные. Закончили наш бесславный евросезон», — написал Геркус на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что российские клубы одержали одну победу в 26 еврокубковых матчах в сезоне-2020/21.
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