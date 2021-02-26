Геркус — о вылете «Краснодара» из Лиги Европы: закончили наш бесславный евросезон

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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал вылет футбольного клуба «Краснодар» из Лиги Европы УЕФА по итогам ответного матча 1/16 финала с загребским «Динамо».
Геркус — о вылете «Краснодара» из Лиги Европы: закончили наш бесславный евросезон
  • РИА Новости

«Отмучались, болезные. Закончили наш бесславный евросезон», — написал Геркус на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что российские клубы одержали одну победу в 26 еврокубковых матчах в сезоне-2020/21.

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