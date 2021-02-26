Уткин высказался о последствиях возможного суда Панарина с Назаровым

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Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал скандал вокруг российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
Уткин высказался о последствиях возможного суда Панарина с Назаровым
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Подавать в суд о клевете в случае, если это совершенно очевидный наговор, — это означает подарить клеветнику возможность держать эту тему в прессе, в центре внимания ещё некоторое длительное время. Бывают обвинения, которые не стоят выеденного яйца», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский нападающий провёл 14 матчей и набрал 18 очков.

Ранее хоккейный тренер Андрей Назаров рассказал, как Панарин избил 18-летнюю девушку в 2011 году.

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