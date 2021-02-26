Киевское «Динамо» одержало выездную победу в плей-офф Лиги Европы впервые за 10 лет

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Киевское «Динамо» одержало победу над «Брюгге» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
Киевское «Динамо» одержало выездную победу в плей-офф Лиги Европы впервые за 10 лет
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Встреча проходила на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре забил полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский.

Таким образом, киевский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Отметим, что победа над «Брюгге» стала первой выездной победой для киевского «Динамо» в плей-офф Лиги Европы за десять лет.

Ранее сообщалось, что российские клубы одержали одну победу в 26 еврокубковых матчах в сезоне-2020/21.

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