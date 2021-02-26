37 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Даллас» в матче НХЛ

«Флорида Пантерз» одержала победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 3:2.

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Александр Барков, Антон Строльман и Фрэнк Ватрано.

В составе «Далласа» — Джо Павелски и Джейми Бенн.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 37 бросков из 39.

Ранее сообщалось, что две передачи Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Колорадо» в матче НХЛ.