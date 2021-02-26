37 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Даллас» в матче НХЛ
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Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 3:2.
В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Александр Барков, Антон Строльман и Фрэнк Ватрано.
В составе «Далласа» — Джо Павелски и Джейми Бенн.
Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 37 бросков из 39.
Ранее сообщалось, что две передачи Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Колорадо» в матче НХЛ.