Российские вратари обновили национальный рекорд в нынешнем сезоне НХЛ

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«Оттава Сенаторз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российские вратари обновили национальный рекорд в нынешнем сезоне НХЛ
  • Reuters
  • © Marc DesRosiers-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 6:1.

В составе «Оттавы» заброшенными шайбами отметились Дрейк Батерсон, Эрик Гудбрансон, Коннор Браун, Эрик Бреннстрём и Колин Уайт (2).

В составе «Калгари» — Милан Лучич.

Российские нападающие «Сенаторз» Артём Анисимов и Евгений Дадонов отдали по одной результативной передаче.

Отметим, что в составе «Флэймз» дебютировал российский вратарь Артём Загидулин. Он стал десятым вратарём из России, который выходил на лёд в нынешнем сезоне НХЛ.

Таким образом, российские вратари обновили национальный рекорд в нынешнем сезоне НХЛ.

Ранее сообщалось, что две передачи Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Колорадо» в матче НХЛ.

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