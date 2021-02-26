Передача Овечкина помогла «Кэпиталз» победить «Пингвинз» в матче НХЛ
- Reuters
- © Geoff Burke-USA TODAY Sports
Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 7:2.
В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Никлас Бекстрём, Ти Джей Оши, Том Уилсон, Карл Хагелин и Ларс Эллер.
В составе «Питтсбурга» — Брэндон Танев и Джек Гюнцель.
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что две передачи Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Колорадо» в матче НХЛ.