Передача Овечкина помогла «Кэпиталз» победить «Пингвинз» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 7:2.

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Никлас Бекстрём, Ти Джей Оши, Том Уилсон, Карл Хагелин и Ларс Эллер.

В составе «Питтсбурга» — Брэндон Танев и Джек Гюнцель.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что две передачи Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Колорадо» в матче НХЛ.