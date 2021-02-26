34 сейва Варламова помогли «Айлендерс» разгромить «Бостон» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 7:2.

В составе «Нью-Йорка» заброшенными шайбами отметились Адам Пелеч, Мэтью Барзал, Энтони Бовиллье, Джордан Эберле, Жан-Габриэль Пажо, Андерс Ли и Оливер Вальстрём.

В составе «Бостона» — Ник Ритчи и Крэйг Смит.

Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 34 броска из 36.

Ранее сообщалось, что две передачи Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Колорадо» в матче НХЛ.