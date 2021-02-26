Ионов — о проигрыше загребскому «Динамо» в ЛЕ: мы расстроены, что так плохо сыграли

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов прокомментировал поражение команды от загребского «Динаом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

«Сложно сейчас что-то говорить. Мне кажется, не было давления, много ошибок. Хотели забить быстрый гол, но понимали, что будет тяжёлая игра. В перерыве матча тренер сказал, что надо бить, положить мяч. Не мне ставить оценки команде за сезон в еврокубках. Мы расстроены, что так плохо сыграли. Ну что делать, я не знаю. Будем разбираться», — приводит слова Ионова «Матч ТВ».

«Краснодар» проиграл «Динамо» в ответном матче со счётом 0:1 и по сумме двух встреч 2:4 не сумел пробиться в 1/8 финала, таким образом завершив выступление в еврокубках.

Ранее Мусаев рассказал, чего не хватило «Краснодару» во втором матче с загребским «Динамо» в ЛЕ.