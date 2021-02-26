Мусаев рассказал, чего не хватило «Краснодару» во втором матче с загребским «Динамо» в ЛЕ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от загребского «Динамо» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

«Не согласен, что первый тайм был провальный. Конечно, хотелось бы больше активности, больше остроты. Было много упущено в первой игре. Вроде хорошо контролировали мяч, но остроты было недостаточно, чтобы победить», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Он отметил, что после перерыва его команде было важно добавить давления на соперника.

«Чтобы могли быть передачи с фланга, в разрез в центр. Была надежда, что игроки выйдут со скамейки и освежат игру. К сожалению, результат остался тот же», — добавил специалист.

«Краснодар» проиграл «Динамо» в ответном матче со счётом 0:1 и по сумме двух встреч 2:4 не сумел пробиться в 1/8 финала, таким образом завершив выступление в еврокубках.

Ранее сообщалось, что определились все участники 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.