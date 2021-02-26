Мусаев высказался о выступлении «Краснодара» в еврокубках

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвёл итоги выступления команды в европейских клубных турнирах в сезоне-2020/21.

«Сейчас надо все мысли в голове переварить. Конечно, есть ошибки, которые мы допустили. Есть брать в целом нашу европейскую кампанию, то это был наш первый опыт в Лиге чемпионов. Для нас был большой успех туда попасть. Мы испытывали там большие трудности с составом. Но проявили характер и смогли выйти из группы. Сейчас состав более-менее стабилизировался, на эти игры с загребским «Динамо» были большие надежды, итог сильно нас расстроил», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

«Краснодар», пробившийся в 1/16 финала Лиги Европы из групповой стадии Лиги чемпионов, был единственным клубом. По сумме двух матчей 4:2 подопечные Мусаева уступили загребскому «Динамо» и завершили выступления на турнире.

Ранее Мусаев рассказал, чего не хватило «Краснодару» во втором матче с загребским «Динамо» в ЛЕ.