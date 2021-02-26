«Химки» потерпели 17-е подряд поражение в Евролиге, уступив «Милану»

Подмосковные «Химки» потерпели поражение от итальянского клуба «Олимпия Милан» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счётом 84:74 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Химок» стал Джордан Мики, набравший 23 очка. Ещё 15 очков в активе Эррика Макколлума.

За «Милан» 17 очков набрал Шейвон Шилдс. Луиджи Датоме записал в свой актив 15 очков. Ещё 13 очков команде принёс Серхио Родригес.

Для «Химок» это поражение стало 17-м подряд в Евролиге. Следующим соперником подмосковной команды станет испанский «Реал». Матч состоится в Мытищах 2 марта.

Ранее сообщалось, что ЦСКА вырвал победу в матче баскетбольной Евролиги с «Олимпиакосом».