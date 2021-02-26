«Химки» потерпели 17-е подряд поражение в Евролиге, уступив «Милану»

Короткая ссылка
Подмосковные «Химки» потерпели поражение от итальянского клуба «Олимпия Милан» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Химки» потерпели 17-е подряд поражение в Евролиге, уступив «Милану»
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счётом 84:74 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Химок» стал Джордан Мики, набравший 23 очка. Ещё 15 очков в активе Эррика Макколлума.

За «Милан» 17 очков набрал Шейвон Шилдс. Луиджи Датоме записал в свой актив 15 очков. Ещё 13 очков команде принёс Серхио Родригес.

Для «Химок» это поражение стало 17-м подряд в Евролиге. Следующим соперником подмосковной команды станет испанский «Реал». Матч состоится в Мытищах 2 марта.

Ранее сообщалось, что ЦСКА вырвал победу в матче баскетбольной Евролиги с «Олимпиакосом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить