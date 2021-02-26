ЦСКА вырвал победу в матче баскетбольной Евролиги с «Олимпиакосом»

Московский ЦСКА одержал победу над греческим «Олимпиакосом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Пирее, завершилась со счётом 75:74 в пользу гостей.

Самым результативным игроком ЦСКА стал Майк Джеймс, набравший 15 очков. Ещё 14 очков в активе Йоханнеса Фойгтмана. Новички московской команды Иффе Лундберг и Майкл Эрик набрали 13 и два очка соответственно.

В составе «Олимпиакоса» 24 очка набрал Шакил Маккиссик. Ещё 14 очков команде принёс Александр Везенков.

Следующим соперником ЦСКА станет «Маккаби» (Тель-Авив). Матч пройдёт в Израиле 2 марта.

Ранее сообщалось, что «Зенит» крупно проиграл «Валенсии» в баскетбольной Евролиге.