ЦСКА вырвал победу в матче баскетбольной Евролиги с «Олимпиакосом»

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Московский ЦСКА одержал победу над греческим «Олимпиакосом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
ЦСКА вырвал победу в матче баскетбольной Евролиги с «Олимпиакосом»
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая в Пирее, завершилась со счётом 75:74 в пользу гостей.

Самым результативным игроком ЦСКА стал Майк Джеймс, набравший 15 очков. Ещё 14 очков в активе Йоханнеса Фойгтмана. Новички московской команды Иффе Лундберг и Майкл Эрик набрали 13 и два очка соответственно.

В составе «Олимпиакоса» 24 очка набрал Шакил Маккиссик. Ещё 14 очков команде принёс Александр Везенков.

Следующим соперником ЦСКА станет «Маккаби» (Тель-Авив). Матч пройдёт в Израиле 2 марта.

Ранее сообщалось, что «Зенит» крупно проиграл «Валенсии» в баскетбольной Евролиге.

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