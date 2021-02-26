ЦСКА вырвал победу в матче баскетбольной Евролиги с «Олимпиакосом»
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Встреча, прошедшая в Пирее, завершилась со счётом 75:74 в пользу гостей.
Самым результативным игроком ЦСКА стал Майк Джеймс, набравший 15 очков. Ещё 14 очков в активе Йоханнеса Фойгтмана. Новички московской команды Иффе Лундберг и Майкл Эрик набрали 13 и два очка соответственно.
В составе «Олимпиакоса» 24 очка набрал Шакил Маккиссик. Ещё 14 очков команде принёс Александр Везенков.
Следующим соперником ЦСКА станет «Маккаби» (Тель-Авив). Матч пройдёт в Израиле 2 марта.
Ранее сообщалось, что «Зенит» крупно проиграл «Валенсии» в баскетбольной Евролиге.