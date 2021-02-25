«Зенит» крупно проиграл «Валенсии» в баскетбольной Евролиге

Короткая ссылка
Санкт-петербургский «Зенит» потерпел поражение от испанской «Валенсии» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Зенит» крупно проиграл «Валенсии» в баскетбольной Евролиге
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 91:62 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Зенита» стал Алекс Пойтресс, набравший 12 очков. Ещё 11 очков команде принёс Билли Бэрон.

В составе «Валенсии» 19 очков набрал Боян Дублевич. Майк Тоби и Никола Калинич записали в свой актив по 12 очков, а Сэм ван Россом и Деррик Уильямс — по 10 очков.

Следующим соперником «Зенита» станет немецкая «Альба». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 2 марта.

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион НБА Газоль вернулся в «Барселону» спустя 20 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить