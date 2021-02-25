«Зенит» крупно проиграл «Валенсии» в баскетбольной Евролиге

Санкт-петербургский «Зенит» потерпел поражение от испанской «Валенсии» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 91:62 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Зенита» стал Алекс Пойтресс, набравший 12 очков. Ещё 11 очков команде принёс Билли Бэрон.

В составе «Валенсии» 19 очков набрал Боян Дублевич. Майк Тоби и Никола Калинич записали в свой актив по 12 очков, а Сэм ван Россом и Деррик Уильямс — по 10 очков.

Следующим соперником «Зенита» станет немецкая «Альба». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 2 марта.

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион НБА Газоль вернулся в «Барселону» спустя 20 лет.