Футболист «Баварии» Мюллер выздоровел от коронавируса и возобновил тренировки
- Reuters
Об этом сообщила пресс-служба «Баварии», опубликовав видео с тренировки Мюллера в общей группе команды.
🎥 @esmuellert_ ist zurück auf dem Trainingsplatz! 🙌 #packmas#MiaSanMia#FCBayernpic.twitter.com/NGvysOCPxe— 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) February 25, 2021
Мюллер выбыл из строя из-за положительного теста на коронавирус, сданного во время клубного чемпионата мира в начале февраля. В итоге 31-летний хавбек пропустил четыре матча. Всего в нынешнем сезоне на счету Мюллера 13 голов и 11 результативных передач в 20 матчах за «Баварию».
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