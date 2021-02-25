Футболист «Баварии» Мюллер выздоровел от коронавируса и возобновил тренировки

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Томас Мюллер выздоровел от коронавирусной инфекции и возобновил тренировки в клубе.

Об этом сообщила пресс-служба «Баварии», опубликовав видео с тренировки Мюллера в общей группе команды.

Мюллер выбыл из строя из-за положительного теста на коронавирус, сданного во время клубного чемпионата мира в начале февраля. В итоге 31-летний хавбек пропустил четыре матча. Всего в нынешнем сезоне на счету Мюллера 13 голов и 11 результативных передач в 20 матчах за «Баварию».

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