Рой Джонс заявил о желании провести поединок с Фёдором Емельяненко

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Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс заявил о желании провести поединок с прославленным российским бойцом ММА Фёдором Емельяненко.
Рой Джонс заявил о желании провести поединок с Фёдором Емельяненко
  • © Hans Gutknecht/MediaNews Group/The Los Angeles Daily News via Getty Images

«Я пытаюсь быть тренером, но, видимо, пока меня хотят видеть в роли как тренера, так и боксёра. Так что пока не знаю: если будет хорошее предложение, то я его приму, а если нет, то останусь тренером. Мне это нравится. Не думаю, что проведу ещё один бой с Майком Тайсоном. Сейчас он собирается драться с Эвандером Холифилдом. Я бы хотел бой с Андерсоном Силвой или с легендой ММА Фёдором Емельяненко, это был бы отличный выставочный бой. Посмотрим, как пойдёт», — приводит слова Джонса РИА Новости.

51-летний Джонс одержал 66 побед и потерпел девять поражений в 75 официальных боях. В своём последнем поединке, носившем выставочный характер, он встретился на ринге с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе Майком Тайсоном. Бой завершился вничью.

На счету 44-летнего Фёдора Емельяненко 39 побед и шесть поражений в профессиональной карьере в ММА. 

Ранее Финкельштейн рассказал, что в 2012 году почти договорился о бое Емельяненко — Леснар.

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