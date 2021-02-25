Рой Джонс заявил о желании провести поединок с Фёдором Емельяненко

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс заявил о желании провести поединок с прославленным российским бойцом ММА Фёдором Емельяненко.

«Я пытаюсь быть тренером, но, видимо, пока меня хотят видеть в роли как тренера, так и боксёра. Так что пока не знаю: если будет хорошее предложение, то я его приму, а если нет, то останусь тренером. Мне это нравится. Не думаю, что проведу ещё один бой с Майком Тайсоном. Сейчас он собирается драться с Эвандером Холифилдом. Я бы хотел бой с Андерсоном Силвой или с легендой ММА Фёдором Емельяненко, это был бы отличный выставочный бой. Посмотрим, как пойдёт», — приводит слова Джонса РИА Новости.

51-летний Джонс одержал 66 побед и потерпел девять поражений в 75 официальных боях. В своём последнем поединке, носившем выставочный характер, он встретился на ринге с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе Майком Тайсоном. Бой завершился вничью.

На счету 44-летнего Фёдора Емельяненко 39 побед и шесть поражений в профессиональной карьере в ММА.

Ранее Финкельштейн рассказал, что в 2012 году почти договорился о бое Емельяненко — Леснар.