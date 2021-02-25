Касаткина и Веснина получили уайлд-кард на турнир WTA в Санкт-Петербурге

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Генеральный директор турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев сообщил о предоставлении уайлд-кард россиянкам Дарье Касаткиной и Елене Весниной.
Касаткина и Веснина получили уайлд-кард на турнир WTA в Санкт-Петербурге
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Дарья занимает 57-е место в текущем рейтинге. Возможно, она попадёт в сетку и сама по себе, если кто-то снимется. Касаткина в хорошей форме, она выиграла турнир 250 параллельно с финалом Australian Open. Возвращается Елена Веснина — она сыграет и в одиночке, и в паре с Верой Звонарёвой. Думаю, эти спортсменки смогут претендовать на самые высокие места и в парном, и в одиночном разрядах», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Он отметил, что право предоставления ещё одного приглашения в основную сетку турнира остаётся за WTA.

«Думаю, кто-то из первой двадцатки рейтинга может воспользоваться возможностью и приехать в Петербург», — добавил Медведев.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 15 по 21 марта.

Ранее сообщалось, что на турнире WTA в Аделаиде не осталось россиянок.

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