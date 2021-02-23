На турнире WTA в Аделаиде не осталось россиянок

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Российская теннисистка Анна Блинкова потерпела поражение от Мисаки Дои из Японии в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.
На турнире WTA в Аделаиде не осталось россиянок
  • Reuters

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 2:6.

Таким образом, на турнире WTA в Аделаиде не осталось россиянок.

Ранее сообщалось, что Кудерметова проиграла Роджерс в первом круге турнира WTA в Аделаиде.

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