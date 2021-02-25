Тренер надеется, что лыжница Непряева наберёт форму ко второй половине ЧМ

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал мнение о форме Натальи Непряевой, выступающей на чемпионате мира после операции из-за перелома руки.
Тренер надеется, что лыжница Непряева наберёт форму ко второй половине ЧМ
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Наталья на сборе занималась с одной рукой, не было проделано скоростной работы. Надеемся, что за счёт стартов она будет набирать форму и ко второй половине чемпионата подойдёт в оптимальной форме», — приводит слова Бородавко ТАСС.

В конце января Непряева в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Фалуне сломала два пальца на руке в результате падения и была прооперирована. 

В своей первой гонке на чемпионате мира она не сумела пробиться в полуфинал спринта.

Ранее Глеб Ретивых высказал мнение, что россиянам будет тяжело отобрать золото у норвежцев на ЧМ.

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