Тренер надеется, что лыжница Непряева наберёт форму ко второй половине ЧМ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал мнение о форме Натальи Непряевой, выступающей на чемпионате мира после операции из-за перелома руки.

«Наталья на сборе занималась с одной рукой, не было проделано скоростной работы. Надеемся, что за счёт стартов она будет набирать форму и ко второй половине чемпионата подойдёт в оптимальной форме», — приводит слова Бородавко ТАСС.

В конце января Непряева в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Фалуне сломала два пальца на руке в результате падения и была прооперирована.

В своей первой гонке на чемпионате мира она не сумела пробиться в полуфинал спринта.

Ранее Глеб Ретивых высказал мнение, что россиянам будет тяжело отобрать золото у норвежцев на ЧМ.