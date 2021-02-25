Лыжник Ретивых считает, что россиянам будет тяжело отобрать золото у норвежцев на ЧМ

Российский лыжник Глеб Ретивых оценил шансы национальной команды в борьбе со сборной Норвегии за золотые награды чемпионата мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

«Вы сами видели, что первые три места в спринте у норвежцев, это говорит о многом, хотя всю свою подготовку скрывались в Норвегии. Первый день на чемпионате мира им удался. Не думаю, что после сегодняшней гонки у них вся команда провалится, напротив, в очередной раз у них будет очень тяжело отобрать золотую медаль», — приводит слова Ретивых ТАСС.

Он отметил, что вопрос пропуска норвежцами этапов Кубка мира по ходу сезона — это исключительно их дело.

«Они хорошо подготовились к чемпионату мира. Если бы российская команда не приехала в полном составе на какой-нибудь этап Кубка мира, то остальным было бы без разницы. Есть другие страны, которые хотят соревноваться», — добавил лыжник.

По итогам первых двух медальных гонок на чемпионате мира в Оберстдорфе россияне остались без медалей. На мировом первенстве будут разыграны ещё десять комплектов наград.

Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов высказался о выступлении на ЧМ по лыжным гонкам под нейтральным флагом.