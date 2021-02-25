Лыжник Устюгов заявил, что лучше завершит карьеру, чем перейдёт к тренеру Большунова

Двукратный чемпион мира 2017 года по лыжным гонкам россиян Сергей Устюгов заявил, что лучше завершит карьеру, чем перейдет в группу к тренеру своего соотечественника Александа Большунова — Юрию Бородавко.

«Меня до сих пор уговаривают идти к Юрию Викторовичу. Но я уже взрослый спортсмен и понимаю, что если кого-то не устраивают мои результаты, то мне проще завязать. Я просто не выдержу его нагрузки, о чём говорю честно. Я не молодой спортсмен, не в том состоянии», — приводит слова Устюгова ТАСС.

Он отметил, что в юниорском возрасте порядка трёх месяцев тренировался у Бородавко.

«Помню, тогда три дня проходил как ковбой — с согнутыми ногами, это я запомнил на всю жизнь. Поэтому если мне сейчас скажут идти к нему тренироваться, то я лучше брошу лыжи в угол и уйду. Я хочу жить, быть здоровым и двигаться дальше», — добавил Устюгов.

Ранее он прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.