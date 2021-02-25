Устюгов — о своём результате в спринте на ЧМ в Оберстдорфе: выступал на морально-волевых
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«Выступал почти на морально-волевых. На чемпионат мира я готовился именно к этой гонке. Рад, что сегодня здесь. Доволен пятым местом. Но, конечно, хочется получить золотую медальку», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».
По словам россиянина, он не может сказать, готов ли к командному спринту.
«В полуфинале по неосторожности кинул больную левую ногу. Настраивал себя, что на финише надо кидать правую, а кинул левую. В итоге дёрнул. Всё будет видно после нагрузки», — добавил лыжник.
Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.
Ранее сообщалось, что Клебо победил в мужском спринте на ЧМ в Оберстдорфе.