Устюгов — о своём результате в спринте на ЧМ в Оберстдорфе: выступал на морально-волевых

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Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Устюгов — о своём результате в спринте на ЧМ в Оберстдорфе: выступал на морально-волевых
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Выступал почти на морально-волевых. На чемпионат мира я готовился именно к этой гонке. Рад, что сегодня здесь. Доволен пятым местом. Но, конечно, хочется получить золотую медальку», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».

По словам россиянина, он не может сказать, готов ли к командному спринту.

«В полуфинале по неосторожности кинул больную левую ногу. Настраивал себя, что на финише надо кидать правую, а кинул левую. В итоге дёрнул. Всё будет видно после нагрузки», — добавил лыжник.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.

Ранее сообщалось, что Клебо победил в мужском спринте на ЧМ в Оберстдорфе.

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