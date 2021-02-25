Прядкин высказался о переходе Промеса в «Спартак»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал переход полузащитника Квинси Промеса из амстердамского «Аякса» в московский «Спартак».

«Если это качественный футболист, который принесёт пользу клубу и РФС, отношусь положительно. Пусть будет больше хороших футболистов», — сказал Прядкин во время пресс-конференции по случаю возобновления сезона РПЛ.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На счету нападающего 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.

В нынешнем сезоне Промес провёл 25 встреч за «Аякс», забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Промес подписал контракт со «Спартаком».