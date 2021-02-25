Прядкин высказался о переходе Промеса в «Спартак»
- @fcsm_official
«Если это качественный футболист, который принесёт пользу клубу и РФС, отношусь положительно. Пусть будет больше хороших футболистов», — сказал Прядкин во время пресс-конференции по случаю возобновления сезона РПЛ.
Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На счету нападающего 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.
В нынешнем сезоне Промес провёл 25 встреч за «Аякс», забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Промес подписал контракт со «Спартаком».