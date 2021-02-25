Глава РПЛ: сомнений в том, что «Тамбов» доиграет сезон, нет

Глава Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин ответил на вопрос, имеются ли опасения, что испытывающий финансовые проблемы «Тамбов» не сможет доиграть сезон до конца.

«Существующая дорожная карта выполняется, выплата денег от РПЛ в части выплат по итогам сезона будет происходить раньше. Находимся на связи с руководством клуба. Как только будут готовы принять средства — получат их. Им удалось договориться с бывшими футболиситами, чтобы те отозвали заявления из палаты по разрешению споров РФС. Эти средства пойдут на погашение задолженности перед игроками. Пока сомнений в том, что «Тамбов» доиграет, нет. Они готовы к игре с «Ротором», — заявил функционер.

Ранее Прядкин рассказал об ужесточении лицензирования клубов для участия в РПЛ.