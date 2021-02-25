Прядкин рассказал об ужесточении лицензирования клубов для участия в РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил об ужесточении процесса лицензирования клубов для участия в чемпионате.

«У нас сейчас будет работать группа, которая выдвинет ряд реформ по финансовым гарантиям для клубов. Мы хотим участвовать в лицензировании, больше информации знать», — сказал Прядкин во время пресс-конференции по случаю возобновления сезона РПЛ.

По словам Прядкина, лига хочет больше участвовать в процессе лицензирования клубов.

«Мы будем выходить с предложением к Российскому футбольному союзу, что без определённой гарантии клуб не будет входить в РПЛ. Гарантия должна быть банковской или от финансовой организации», — добавил он.

Ранее Прядкин прокомментировал возможное изменение формата РПЛ.