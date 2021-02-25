Прядкин прокомментировал возможное изменение формата РПЛ

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин ответил на вопрос о возможном изменении формата чемпионата России по футболу.
Прядкин прокомментировал возможное изменение формата РПЛ
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Обсуждали много раз. Было и общее собрание лиги совместно с РФС. Куча форматов, но могу сказать одно: лига всё обсудит, запланировано ещё одно собрание. Обсудим, что можно сделать для увеличения зрелищности. Сейчас идут переговоры по реформации Лиги чемпионов. Там будет (принимать участие. — RT) до 36 команд, до десяти игровых дней. Очень сложно будет найти окна в календаре. С тревогой смотрим на то, как будем составлять календарь. В ближайшее время ещё раз обсудим с клубами этот вопрос», — сказал Прядкин в ходе пресс-конференции по случаю возобновления сезона РПЛ.

Ранее сообщалось, что арбитр Павел Кукуян назначен на матч 20-го тура Российской премьер-лиги между московскими «Локомотивом» и ЦСКА.

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