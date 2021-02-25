Прядкин рассказал о готовности РПЛ к возобновлению сезона

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о готовности лиги к возобновлению сезона.

«В целом подготовку команды завершили. По нашей иформации, она прошла хорошо. Состоялось много качественных контрольных матчей. Что касается коронавируса, оперативный штаб работал в ежедневном режиме, всю информацию получали. Проверены практически все стадионы. Несколько не до конца готовы в плане газона, но время есть», — заявил Прядкин.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков назвал бессмысленными попытки спасти ФК «Тамбов».