Прядкин рассказал о готовности РПЛ к возобновлению сезона

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Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о готовности лиги к возобновлению сезона.
Прядкин рассказал о готовности РПЛ к возобновлению сезона
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«В целом подготовку команды завершили. По нашей иформации, она прошла хорошо. Состоялось много качественных контрольных матчей. Что касается коронавируса, оперативный штаб работал в ежедневном режиме, всю информацию получали. Проверены практически все стадионы. Несколько не до конца готовы в плане газона, но время есть», — заявил Прядкин. 

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков назвал бессмысленными попытки спасти ФК «Тамбов».

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