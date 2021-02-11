Широков считает бессмысленными попытки спасти ФК «Тамбов»

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков высказался о ситуации с «Тамбовом», который испытывает финансовые проблемы.
Широков считает бессмысленными попытки спасти ФК «Тамбов»
  • РИА Новости

«Понятно, что это имиджевая история, но выкиньте ещё 100 млн… Всё равно футболисты ушли, а оставшиеся нашли бы себе команды. Если бы решение зависело от меня, то проголосовал бы за то, чтобы не спасать. Перспектив ноль. Господин Прядкин говорил, что «Тамбова» здесь не будет, а через месяц клуб объявился в РПЛ, несмотря на то что у клуба нет стадиона для лиги. Сейчас апеллируют к губернатору, но на его месте я или вы задумался бы: а с какой стати давать деньги? Тренируются они не в Тамбове, играют не там. То есть я должен давать деньги своей губернии и дать «Тамбову», и даже части этих денег в области не останется, поскольку команда не тренируется и не играет в Тамбове. За два года они ни разу не сыграли в Тамбове. Понятно, что это и проблема губернатора, но не понимаю, почему сейчас он должен дать денег. «Тамбов» не подходит под критерии РПЛ. Непонятно, для чего клуб допустили», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

«Тамбов» после 19 туров набрал 13 очков и занимает 16-е место в РПЛ. Из-за больших задолженностей по зарплате в клубе осталось всего несколько игроков, остальные покинули коллектив в качестве свободных агентов.

Ранее гендиректор «Рубина» высказался о проблемах «Тамбова».

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