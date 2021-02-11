Гендиректор «Рубина» высказался о проблемах «Тамбова»

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Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о финансовой ситуации в «Тамбове».
Гендиректор «Рубина» высказался о проблемах «Тамбова»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Во-первых, необходимо сохранить целостность соревнований. Если мы хотим создать какой-то продукт и продавать его, то не можем допускать такие имиджевые риски. Если «Тамбов» сейчас закроется, то мы ещё лет пять будем вспоминать эту историю. Будут ребята ходить, требовать свои деньги. Ведь приходил в команду губернатор Никитин, что-то обещал. И не дал денег. А о власти-то судят по её представителям. Если давал какие-то обещания, то будь любезен их сдержать. Игроки — это те же самые граждане. РФС, РПЛ не могут их просто бросить. Кто их ещё защитит? Конечно же, мы. Во-вторых, спортивный принцип достижения результата тоже необходимо соблюсти. Мы сейчас этой проблемой активно занимаемся. Думаю, всем миром её решим», — цитирует Сайманова «Чемпионат».

5 февраля «Тамбов», занимающий последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, подал иск о банкротстве.

Ранее сообщалось, что РФС и РПЛ не изменят регламент чемпионата России под «Тамбов».

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