Источник: «Спартак» и «Динамо» обсуждают трансфер Бакаева
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Спортивный журналист Нобель Арустамян в своём Telegram-канале сообщает, что речь идёт о полноценном трансфере Бакаева.
Отмечается, что к полузащитнику «Спартака» проявляют интерес ещё несколько клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), но предложение «Динамо» является самым серьёзным.
После 19 туров РПЛ «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице. «Динамо» с 30 очками идёт на шестой позиции.
В нынешнем сезоне Зелимхан Бакаев провёл 18 матчей, забил один мяч и отдал пять результативных передач.
Ранее Арустамян сообщил, что «Ростов» и Ерёменко близки к расторжению контракта.