Источник: «Спартак» и «Динамо» обсуждают трансфер Бакаева

Московские «Спартак» и «Динамо» активно обсуждают возможный переход полузащитника Зелимхана Бакаева.

Спортивный журналист Нобель Арустамян в своём Telegram-канале сообщает, что речь идёт о полноценном трансфере Бакаева.

Отмечается, что к полузащитнику «Спартака» проявляют интерес ещё несколько клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), но предложение «Динамо» является самым серьёзным.

После 19 туров РПЛ «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице. «Динамо» с 30 очками идёт на шестой позиции.

В нынешнем сезоне Зелимхан Бакаев провёл 18 матчей, забил один мяч и отдал пять результативных передач.

Ранее Арустамян сообщил, что «Ростов» и Ерёменко близки к расторжению контракта.