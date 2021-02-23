Арустамян сообщил, что «Ростов» и Ерёменко близки к расторжению контракта

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Известный спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко может покинуть клуб.
Арустамян сообщил, что «Ростов» и Ерёменко близки к расторжению контракта
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Об этом Арустамян написал в своём Telegram-канале. По его информации, контракт будет расторгнут по обоюдному согласию сторон.

21 февраля Ерёменко не доиграл первый тайм в матче 1/8 финала Кубка России с грозненским «Ахматом». 

Хавбек перешёл в «Ростов» в 2019 году. В этом сезоне он провёл 18 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее Андрей Талалаев рассказал, за счёт чего «Ахмат» победил «Ростов» в Кубке России.

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