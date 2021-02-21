Талалаев рассказал, за счёт чего «Ахмат» победил «Ростов» в Кубке России

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

«За счёт ребят, за счёт духа, за счёт желания доказать, что мы не слабее. Мы уже говорили перед матчем, что хорошо играли последнюю встречу с «Ростовом», но не повезло. Сейчас мы играли чуть хуже, но где-то нам уже повезло. Ещё раз отмечу характер, желание и хорошее движение команды», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Он отметил что команда наигрывала различные схемы и после удаления Максима Ненахова сумела перестроиться и показать, к чему готовилась.

«Попробовали контратакующую игру. С «Ростовом» всегда приятно играть, потому что тренер оппонентов предлагает много тактических решений. Ещё раз отметил бы желание футболистов играть всем вместе. У нас не сразу выстроились отношения с игроками, но сейчас идёт становление бойцовской команды, которая может ставить серьёзные задачи», — добавил специалист.

«Ахмат» на выезде победил «Ростов со счётом 1:0, играя основную часть второго тайма в большинстве.

Ранее Карпин заявил, что это был лучший матч «Ростова» с «Ахматом».