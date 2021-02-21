Карпин: это был наш лучший матч против «Ахмата», но мы его проиграли

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от грозненского «Ахмата» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
Карпин: это был наш лучший матч против «Ахмата», но мы его проиграли
  • © РИА Новости

«Как объяснить, что пропустили с пенальти и сами не реализовали? Никак, объяснений нет. Невезение — самое простое, что можно сказать. Это был наш лучший матч против «Ахмата, но мы как раз его и проиграли. Они реализовали пенальти, мы — нет», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Он отметил, что по игре можно предъявлять претензии по тактике, но футболисты делали всё, что от них требовали.

«Ни одного момента создать не дали, а у их ворот создавали», — добавил Карпин.

«Ростов» на своём поле уступил «Ахмату» со счётом 0:1, играя большую часть второго тайма в большинстве и не реализовав пенальти в концовке встречи.

Ранее сообщалось, что «Сочи» обыграл «Краснодар» и вышел в 1/4 финала Кубка России.

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