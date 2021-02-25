В ACA сообщили об отмене боя Мирзаева с Шариповым

Бой россиянина Расулом Мирзаевым и казахстанского бойца Нурбергена Шарипова на турнире Absolute Championship Akmat ACA 118 отменен

«Мирзаев успешно сделал вес, а его соперник Шарипов показал на весах 4,5 кг сверх лимита весовой категории» — сообщили в пресс-службе ACA.

Участники главного поединка ACA 118, чемпион ACA в полусреднем весе россиянин Мурад Абдулаев и претендент на титул Абубакар Вагаев успешно сделали вес.

ACA 118 состоится 26 февраля в Москве на арене «Баскет Холл Москва». Трансляция на aca-mma.com, начало в 17.00 мск, «Матч ТВ» начнёт показ основного карда в 21.00.

Ранее ACA обратился в Генпрокуратуру с жалобой на блокировку YouTube-аккаунтов.