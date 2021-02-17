ACA обратился в Генпрокуратуру с жалобой на блокировку YouTube-аккаунтов

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Глава промоушена Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко заявил, что его организация обратилась в Генеральную прокуратуру с жалобой на противоправные действия компании Google.
ACA обратился в Генпрокуратуру с жалобой на блокировку YouTube-аккаунтов
  • Reuters

«Мы направили жалобу в Генпрокуратуру России на противоправные действия YouTube в отношении канала нашей лиги на YouTube и аккаунта в Google. Мы просим принять меры прокурорского реагирования в случае подтверждения фактов нарушения законодательства со стороны YouTube в связи с блокировкой нашего канала после применения незаконных и неправомерных санкций США. Данная блокировка препятствует полноценной деятельности нашей компании, являясь нарушением основополагающих прав и свобод человека. Действия видеохостинга YouTube в отношении нашего канала являются неправомерными и нарушающими Конституцию России. Мы просим принять решение о признании компании YouTube и её владельца Google причастными к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России», — цитирует Яценко пресс-служба АСА.

14 января YouTube-канал ACAММА был заблокирован. Командой YouTube в США было указано, что аккаунт и канал промоушена были заблокированы в соответствии с действиями, предпринятыми Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и вытекающими из этого запретами.

Ранее Магомед Исмаилов объявил о своём уходе из ACA.

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