Три российских лыжника вышли в полуфинал спринта на ЧМ в Оберстдорфе
Российские лыжники Александр Большунов, Глеб Ретивых и Сергей Устюгов вышли в полуфинал спринтерской гонки классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
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Другой российский лыжник, Александр Терентьев, не смог выйти в полуфинал.
Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.
Ранее сообщалось, что четыре российских лыжника вышли в четвертьфинал спринта на ЧМ в Оберстдорфе.
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