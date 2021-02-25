Три российских лыжника вышли в полуфинал спринта на ЧМ в Оберстдорфе

Российские лыжники Александр Большунов, Глеб Ретивых и Сергей Устюгов вышли в полуфинал спринтерской гонки классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

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