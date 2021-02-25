Смородская считает, что через полгода Миранчук будет играть в основном составе «Аталанты»

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о выступлении бывшего игрока железнодорожников Алексея Миранчука за итальянскую «Аталанту».
Смородская считает, что через полгода Миранчук будет играть в основном составе «Аталанты»
  • © atalanta.it

«Пока всё не очень легко у него складывается, однако я абсолютно уверена, что все получится. Ещё мало времени прошло для адаптации. Он и язык ещё учит, и новые подходы к тренировкам увидел. Всё не так просто, нужно время. Еще полгода. И тогда он будет в основном составе», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Миранчук перешёл из «Локомотива» в «Аталанту» в сентябре 2020 года. За итальянский клуб он провёл 18 матчей за «Аталанту» с момента перехода, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Миранчук заявил, что в Италии нужно быстрее принимать решения и думать.

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