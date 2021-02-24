Миранчук: в Италии нужно быстрее принимать решения и думать

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал, в чём отличие между футболом в итальянской Серии А и Российской премьер-лиге (РПЛ).

«У нас очень интенсивный футбол, всегда прессинг, игра один в один — 90 минут нужно выдерживать. К этому футболу можно привыкнуть, но на это необходимо время, все прекрасно понимают это. Я ощутил большую разницу. В России ты можешь принимать мяч, у тебя есть время осмотреться, а здесь всегда на тебя идут агрессивно, надо заранее принять решение и быстрее думать. По тренировкам я смотрю, сравниваю, что было в начале, что сейчас, чувствую, что в этом компоненте прибавляю», — цитирует Миранчука «Матч ТВ».

Россиянин перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В текущем сезоне россиянин провел за бергамасков 18 матчей, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее Миранчук рассказал о разнице тренировок в России и в Италии.