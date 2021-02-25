Большунов оштрафован с испытательным сроком за стычку с Мяки на этапе КМ в Лахти

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, какое дополнительное наказание получил лидер российской мужской команды Александр Большунов, который на этапе Кубка мира в Лахти врезался в финна Йони Мяки.

«У Большунова испытательный срок на пять стартов, то есть на весь чемпионат мира. Там два пункта. Если будет нарушен один из этих них, то автоматически он на следующие два «фисовских» старта не допускается. Это блокировка спортсмена. А второе — неспортивное поведение. Также ему выписали штраф в 2 тыс. франков. Это за работу комиссара, который делал бумагу. Для всех это странно, для нас тоже. Плюс процедура вынесения данного решения была проведена с огромными недочётами и ошибками. Мы с этим решением не согласились, отправили письмо в FIS и вышестоящие инстанции. Сашу мы также проинформировали в связи с тем, что он на самом деле должен быть аккуратнее. Жюри может что угодно подразумевать под словом «блокировка», — заявила Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Во время эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти финский лыжник подрезал Большунова, за что россиянин отмахнулся от него палкой. После финиша Большунов въехал в группу финских лыжников.

Ранее Вяльбе высказалась о Сориной.