Вяльбе — о Сориной: мы были в шоке, когда она встала на лыжи в Фалуне
- РИА Новости
«Татьяна не жалуется. Она достаточно давно начала тренироваться в полный рост. Сразу же по приезде из Москвы, когда уже знали, какая у неё травма, она всё равно тренировалась. Мы были в шоке, когда она встала на лыжи в Фалуне. Желание — огромное! Это на самом деле очень хорошо», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».
По её словам, в Оберстдорфе сложная трасса.
«Вчера сыпали солью — значит, трасса будет скованной, насколько это возможно. Всё-таки очень яркое солнце даст негативные вещи», — добавила она.
Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.
Спринтерские гонки на ЧМ состоятся 25 февраля.
Ранее сообщалось, что Большунов и Устюгов выступят в спринте на ЧМ в Оберстдорфе.