Вяльбе — о Сориной: мы были в шоке, когда она встала на лыжи в Фалуне

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о состоянии российской лыжницы Татьяны Сориной перед спринтерской гонкой классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Вяльбе — о Сориной: мы были в шоке, когда она встала на лыжи в Фалуне
  • РИА Новости

«Татьяна не жалуется. Она достаточно давно начала тренироваться в полный рост. Сразу же по приезде из Москвы, когда уже знали, какая у неё травма, она всё равно тренировалась. Мы были в шоке, когда она встала на лыжи в Фалуне. Желание — огромное! Это на самом деле очень хорошо», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

По её словам, в Оберстдорфе сложная трасса.

«Вчера сыпали солью — значит, трасса будет скованной, насколько это возможно. Всё-таки очень яркое солнце даст негативные вещи», — добавила она.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.

Спринтерские гонки на ЧМ состоятся 25 февраля.

Ранее сообщалось, что Большунов и Устюгов выступят в спринте на ЧМ в Оберстдорфе.

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